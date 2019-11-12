Песков рассказал о ситуации с засекречиванием дела Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с засекречиванием дела журналиста Ивана Голунова, заявил, что в определенных случаях следствие может снимать гриф «секретно». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам следователя в Басманном суде Москвы, все материалы уголовного дела о наркотиках против Голунова содержат гостайну.
«Вы знаете, что следствие имеет право в определенных случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — сказал Песков.
Также он отметил, что Следственному комитету не требуется согласование президента для засекречивания дела.
«В данном случае президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры», — подчеркнул Песков, добавив, что президент Владимир Путин осведомлен о деле с Голуновым.
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