Песков рассказал о ситуации с засекречиванием дела Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с засекречиванием дела журналиста Ивана Голунова, заявил, что в определенных случаях следствие может снимать гриф «секретно». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам следователя в Басманном суде Москвы, все материалы уголовного дела о наркотиках против Голунова содержат гостайну.

«Вы знаете, что следствие имеет право в определенных случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — сказал Песков.

Также он отметил, что Следственному комитету не требуется согласование президента для засекречивания дела.

«В данном случае президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры», — подчеркнул Песков, добавив, что президент Владимир Путин осведомлен о деле с Голуновым.

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