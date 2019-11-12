Шестеро крымчан получили до 19 лет колонии за участие в «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил меру пресечения в виде лишения свободы от 7 до 19 лет в колонии строго режима шестерым крымчанам за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* (запрещена в РФ) и покушение на захват власти в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Наказанию подверглись Муслим Алиев (19 лет заключения), Инвер Бекиров (18 лет), Эмир-Усейн Куку (12 лет), Вадим Сирук (12 лет), Арсен Джеппаров (7 лет) и Рефат Алимов (8 лет).

Приговоры были вынесены по части 1,2 статьи 205.5 (участие в организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и части 1 статьи 30, статьи 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Защита заявила, что намерена обжаловать приговор, так как подсудимые считают дело политически мотивированным. Они отрицали свою вину в суде.

По словам адвоката Вадима Сирука — Эмиля Курбединова, приговор будет обжалован в военную коллегию по уголовным делам Московской области.

Известно, что всех шестерых человек задержали в феврале-апреле 2016 года.

Организация «Хизб ут-Тахрир»* в 2003 году признана Верховным судом России террористической, ее деятельность запрещена в РФ.

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