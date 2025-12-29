Автомобили правительства Камчатского края временно станут бесплатным такси

30 декабря служебный автопарк правительства Камчатского края и администрации краевого центра перейдет в режим работы бесплатного такси для горожан, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Автомобили будут курсировать по «красной линии» и тем маршрутам, где автобусное сообщение еще не восстановлено – в микрорайонах Авача, Долиновка, Радыгино, Кирпичики и Сероглазка», - уточнил чиновник.

Машины выедут на дороги в самые загруженные часы – утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Всю задействованную технику обозначат специальными табличками.

27 декабря стало известно, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада: по данным СМИ, в регионе выпало две месячные нормы осадков. Самая сложная ситуация - в Петропавловске-Камчатском: там встал общественный транспорт, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Горожан простят оставаться дома и не пользоваться личными автомобилями. Вместо автобусов ходят вахтовки, то есть полноприводные грузовики с надстройками для перевозки пассажиров, — они забирают людей с остановок. На основных магистралях коммунальные службы чистят снег и расширяют проезжую часть.

Ранее стало известно, что на Камчатке продлили школьные каникулы из-за снегопада.