Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Автомобили правительства Камчатского края временно станут бесплатным такси

Автопарк правительства Камчатского края на 30 декабря станет бесплатным такси
Сергей Ильин/Motor

30 декабря служебный автопарк правительства Камчатского края и администрации краевого центра перейдет в режим работы бесплатного такси для горожан, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Автомобили будут курсировать по «красной линии» и тем маршрутам, где автобусное сообщение еще не восстановлено – в микрорайонах Авача, Долиновка, Радыгино, Кирпичики и Сероглазка», - уточнил чиновник.

Машины выедут на дороги в самые загруженные часы – утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Всю задействованную технику обозначат специальными табличками.

27 декабря стало известно, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада: по данным СМИ, в регионе выпало две месячные нормы осадков. Самая сложная ситуация - в Петропавловске-Камчатском: там встал общественный транспорт, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Горожан простят оставаться дома и не пользоваться личными автомобилями. Вместо автобусов ходят вахтовки, то есть полноприводные грузовики с надстройками для перевозки пассажиров, — они забирают людей с остановок. На основных магистралях коммунальные службы чистят снег и расширяют проезжую часть.

Ранее стало известно, что на Камчатке продлили школьные каникулы из-за снегопада.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526399_rnd_6",
    "video_id": "record::56f858e5-f333-49cc-a7f5-ffd6e6d77bd6"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+