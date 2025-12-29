В России начнут штрафовать за тонировку машин, ввезенных на время

Путин подписал закон о штрафах за тонировку на временно ввезенных в Россию авто

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие штрафов за нарушение требований к тонировке стекол на автомобили, временно ввезенные на территорию РФ. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки затронули статью 12.5 КоАП РФ. В частности, часть 3.1 предусматривает штраф в размере 500 рублей за чрезмерную тонировку стекол автомобиля. Если ранее требования к светопропусканию определялись техническим регламентом Таможенного союза 2011 года, то теперь будут применяться нормы, закрепленные в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно новым правилам, привлекать к ответственности за нарушение требований к тонировке смогут также водителей, имеющих документы о помещении транспортного средства под таможенный режим сроком до шести месяцев. Речь идет об автомобилях для личного пользования, которые ввозятся из-за рубежа на ограниченный срок без регистрации в ГИБДД.

Требования к светопропусканию стекол при этом не изменились и по-прежнему составляют не менее 70% для легковых автомобилей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее в ГИБДД рассказали, в каком случае водителя могут арестовать за неправильную тонировку.