Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

Украина готова к прямым переговорам с Россией для обсуждения перспектив урегулирования конфликта. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.live».

«Мы готовы на соответствующие форматы [переговоров]», — сказал политик.

По словам Зеленского, Киев шаг за шагом обсуждает с Западом детали возможного мирного плана. Он заявил, что в скором времени на Украине пройдут дополнительные консультации с США на уровне советников.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Встреча длилась более 2,5 часа, что стало рекордом для личных разговоров двух лидеров. По итогам переговоров стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп и Зеленский признали, что ключевые вопросы, в частности, территориальные уступки и будущее Донбасса, остались нерешенными. По мнению главы Белого дома, через несколько недель станет понятно, смогут ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

