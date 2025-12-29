В РПЦ высказали опасения из-за нового дизайна тысячерублевки

Кипшидзе: на новой купюре в 1000 рублей нет христианских символов

В Русской православной церкви (РПЦ) высказали опасения из-за нового дизайна тысячерублевой купюры. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

По словам заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, на новом дизайне купюры не нашлось места христианским символам — церкви Иоанна Предтечи, колокольне в Ярославле и часовне.

Он выразил надежду на то, что на других банкнотах в полной мере будут сохранены христианские символы. Противоположное означало бы абсолютное несоответствие данных мер с декларируемой государственной политикой по защите традиционных ценностей, среди которых — вера, считает Кипшидзе.

Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — достопримечательности региона, выбранные по итогам народного голосования. Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что на купюре с помощью лупы можно разглядеть «спрятанные» символы, включая традиционные эчпочмак и рогалики. Замена старых банкнот на новые, как ожидается, займет до полутора лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Гознак» создаст новые элементы защиты купюр.