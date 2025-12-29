В Кремле ответили на заявление Зеленского о том, что России нужен план Б

Россия думает об урегулировании конфликта на Украине в рамках целей, поставленных при начале специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Москве необходим план Б в отношении урегулирования конфликта.

«Уместно вспомнить вчерашнее заявление [президента США Дональда] Трампа, который, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что [они] теряют земли. Вот это план и А, и Б, и Ц», — отметил представитель Кремля.

28 декабря Трамп и Зеленский провели встречу в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры глав государств продлились больше двух часов. После их окончания хозяин Белого дома назвал «потрясающей» беседу с украинским коллегой и рассказал, что им удалось многое обсудить.

В то же время президент США обратил внимание, что «сделку» по Украине лучше заключить сейчас. Как он сказал, в противном случае Киев рискует потерять контроль над еще большим количеством территорий.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность организации встречи Путина и Зеленского.