Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Лидер саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда будет готов завершить карьеру. Об этом сообщает «Би Би Си».

40-летний Криш был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке. Во время церемонии он признался, что ему становится тяжелее играть, но он по-прежнему находит мотивацию.

«Я по-прежнему испытывают страсть от футбола и хочу продолжать. Неважно где я играю, на Ближнем Востоке или в Европе. Я всегда наслаждаюсь футболом и хочу, чтобы это продолжалось.

Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и достигнуть отметки в 1000 голов за карьеру. Несомненно, я это сделаю, если не будет травм», — заявил футболист.

В прошлом месяце Роналду дал интервью своему другу, британскому журналисту Пирсу Моргану. Тогда он сказал, что его карьера «скоро» закончится. «Думаю, я буду готов. Конечно, это будет тяжело, наверняка я буду плакать», — допустил португалец.

В настоящее время на счету Криштиану 956 забитых мячей на профессиональном уровне. В текущем сезоне он сыграл за «Аль-Наср» 14 матчей и 13 раз поразил чужие ворота.

Ранее Роналду вручил Джоковичу награду лучшему спортсмену года.