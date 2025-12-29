Размер шрифта
Зеленский захотел получить от Трампа гарантии сроком до 50 лет

Зеленский попросил Трампа предоставить Украине гарантии сроком на 30–50 лет
Alex Brandon/AP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Об этом пишет «РБК-Украина».

«И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа», — сказал Зеленский во время беседы с журналистами по итогам встречи с Трампом во Флориде.

По его словам, он сказал главе Белого дома, что война на Украине идет «уже почти 15 лет». Поэтому он призвал Трампа рассмотреть возможность сделать гарантии длиннее.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида) и продлилась более 2,5 часа, что стало рекордом для их личных разговоров. По итогам этих переговоров стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному урегулированию конфликта на Украине. Однако они признали, что ключевые параметры мирного соглашения, а именно территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, могут ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

В преддверии встречи с Зеленским американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину. Трамп заявил, что провел «хороший и очень продуктивный» разговор с российским коллегой.

Ранее Трамп объяснил, почему сделку по Украине лучше заключить сейчас.

