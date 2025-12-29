Видео: Долина начала масштабный переезд из квартиры Лурье

Вещи Ларисы Долиной уже начали грузить в «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сегодня с утра вещи народной артистки начали вывозить на «Газели». Певица пакует свои вещи с пятницы. Сначала их вывозили на премиум-минивене Toyota Alphard, а сегодня к дому в Хамовниках пригнали уже грузовую «Газель». В нее активно грузят баулы с вещами. По прогнозам, переезд должен занять несколько дней, до 30 декабря вывезти все Долина не успеет», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как несколько мужчин грузят вещи, упакованные в коробки, в грузовик. По словам адвоката Лурье, Лариса Долина отказалась покидать квартиру до пятого января.

До этого сообщалось, что в Москве премиум автомобиль Toyota Alphard Ларисы Долиной попал в ДТП. В результате аварии на черной Toyota 2024 года выпуска были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. Никто не пострадал.

