В Совфеде заявили об уважительном отношении всего мира к России

Страны мирового большинства относятся к Российской Федерации с уважением и понимают, что Москва строит сотрудничество с другими государствами на взаимовыгодных условиях, а не на принципе доминирования. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, иностранные государства как относились, так и относятся с симпатией и уважением к России. Российские власти приняли большое количество зарубежных парламентских делегаций, несмотря на различные угрозы не ехать, поделилась спикер верхней палаты.

Матвиенко добавила, что возрос интерес к России как к мировой державе, как к лидеру строительства многополярного мира, как к стране, которая всегда выполняла и выполняет взятые на себя обязательства и соглашения, выстраивает сотрудничество на взаимовыгодных условиях с другими государствами.

Ранее Матвиенко назвала справедливыми слова Владимира Путина о превосходстве армии РФ.