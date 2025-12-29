Размер шрифта
Омбудсмен рассказала об иркутской семье, где убили двоих детей

РИА Новости: омбудсмен рассказала о семье из Иркутска, где убили детей
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Семья из Иркутска, где по подозрению в убийстве двоих детей задержали их мать, считалась благополучной. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

По словам омбудсмена, семья полная, считалась благополучной, не состояла на каком-либо учете и не привлекала внимания со стороны правоохранителей. Афанасьева назвала произошедшее страшной трагедией, причины которой еще предстоит выяснить. Она также сообщила, что в семье недавно родился третий ребенок, который сейчас находится с родственниками.

Инцидент произошел 28 декабря в квартире дома на улице Баумана — там обнаружили тела двух детей в возрасте трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух малолетних. По подозрению в преступлении детей задержали их мать.

Ранее в Петербурге экс-сутенерша убила свою четырехмесячную дочь.

