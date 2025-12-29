В Кремле оценили слова Ушакова о необходимости вывода войск Украины из Донбасса

От Украины требуется вывод всех подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределы Донбасса для урегулирования конфликта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
28 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует, не мешкая, принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.
«Конечно, отвод вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, о каком политическом решении говорил Ушаков.
Комментировать отдельные положения договора Песков не стал.
Накануне президент США Дональд Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде, в Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько месяцев станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Кремль анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа.