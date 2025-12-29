В Кремле оценили слова Ушакова о необходимости вывода войск Украины из Донбасса

Песков: от Киева требуется вывод ВСУ за пределы Донбасса для остановки огня

От Украины требуется вывод всех подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределы Донбасса для урегулирования конфликта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

28 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киеву следует, не мешкая, принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.

«Конечно, отвод вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, о каком политическом решении говорил Ушаков.

Комментировать отдельные положения договора Песков не стал.

Накануне президент США Дональд Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде, в Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько месяцев станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа.