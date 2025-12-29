Размер шрифта
Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры

Адвокат Кудряшов заявил, что Долину могут принудительно выселить из квартиры
Максим Богодвид/РИА Новости

Адвокат Александр Кудряшов рассказал «Газете.Ru», что Ларису Долину, отказывающуюся съезжать из квартиры до 5 января, могут выселить принудительно.

По словам юриста, ситуация, когда суд подтвердил право собственности за покупателем и вынес решение о выселении прежнего жильца, на практике не заканчивается «в день суда». Даже при окончательном судебном акте фактическое освобождение квартиры часто происходит только через механизм исполнительного производства. Кудряшов подчеркнул, что собственник, в данном случае Полина Лурье, не имеет права сама выселить Ларису Долину.

«Если Долина не выселится добровольно после вступления решения в силу, Лурье нужно передать исполнительный лист в службу судебных приставов. Они возбудят исполнительное производство и обяжут должника освободить квартиру. Сначала Долиной предоставят срок для добровольного исполнения решения. Если она не воспользуется этим сроком, судебный пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, установит новый срок для выселения. По истечении этого срока принудительное выселение будет произведено без дополнительного извещения», — рассказал адвокат.

По словам адвоката Полины Лурье, их сторона просила Ларису Долину освободить квартиру до 30 декабря, однако певица отказалась. Юрист утверждает, что артистка сможет съехать не ранее 5 января.

Ранее Лариса Долина выпустила песню «Последнее прощай».

