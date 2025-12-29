Песков: ЕС залез в карман своих налогоплательщиков, одобрив кредит в € 90 млрд Киеву

Граждане Евросоюза (ЕС) недовольны одобренным кредитом Украине в размере €90 млрд. Европейские политики залезают в карман своих налогоплательщиков, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейцам придется смириться с решениями тех руководителей, которых они выбрали, по этой причине на следующих референдумах главам европейских государств «будет нелегко, это очевидно».

19 декабря европейские лидеры согласовали финансирование Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита, распределенного на два года.

Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была. Помимо этого страны Евросоюза и G7 заморозили порядка €300 млрд российских активов, часть из которых — €180 млрд — хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее в России предупредили ЕС о последствиях в случае изъятия ее активов.