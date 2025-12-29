Размер шрифта
Песков не смог оценить переговоры Зеленского и Трампа во Флориде

Песков: Кремль не знает, как прошли переговоры Зеленского и Трампа во Флориде
Jonathan Ernst/Reuters

Кремль не знает, как прошли переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в ответ на просьбу журналистов оценить прошедшую встречу.

«Не знаем, как прошли [переговоры во Флориде]. Не можем оценивать», — сказал представитель Кремля.

Зеленский и Трамп встретились во Флориде 28 декабря. Главной темой стало обсуждение возможных путей урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома назвал «потрясающей» встречу с украинским коллегой. Трамп заявил, что им с Зеленским удалось многое обсудить.

Также в ходе этих переговоров лидеры США и Украины поговорили с главами европейских стран, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, 28 декабря состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил его как «хороший и очень продуктивный».

Ранее Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией.

