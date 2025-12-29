Размер шрифта
Кремль анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

Песков сообщил о скором разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о словах помощника президента Юрия Ушакова, который ранее заявил, что Путин и Трамп договорились оперативно перезвонить друг другу. По словам Пескова, Кремль проинформирует о точном времени разговора дополнительно.

Президент США Дональд Трамп 27 декабря позвонил Путину перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщила Financial Times, Киев обеспокоен фактом звонка, поскольку он может отразиться на «тоне» встречи с Зеленским.

Ушаков в разговоре с журналистами уточнил, что Путин и Трамп говорили час и 15 минут, беседа носила дружеский, доброжелательный и деловой характер, а инициатором звонка стал глава США. Американский лидер признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным для урегулирования. При этом Трамп отметил впечатляющие перспективы экономического сотрудничества США с Россией и Украиной после окончания боевых действий.

Ранее в России заявили о приближении мира на Украине.

