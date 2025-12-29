В Кремле согласились с оценкой о финальной стадии урегулирования

Песков: Кремль согласен с оценкой Трампа, что мир на Украине стал ближе

Кремль согласен с оценкой президента США Дональда Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Конечно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны в Москве с утверждением американского лидера.

Он также добавил, что в Кремле пока не считают необходимым конкретизировать, какой мирный план, по словам президента Украины Владимира Зеленского, согласован на 90%.

Накануне Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде, в Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько месяцев станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа.