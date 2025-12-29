Парализованный мужчина в Китае построил умную систему управления фермой и основал компанию

Парализованный мужчина в Китае построил умную систему управления фермой и основал собственную компанию, пишет NDTV.

Ли Ся, 36-летний житель Чунцина на юго-западе Китая, с детства борется с мышечной дистрофией. Болезнь диагностировали, когда ему было всего пять лет, и постепенно она лишила его возможности учиться в обычной школе. Однако прекращение школьного обучения не остановило его стремления к знаниям. Он продолжил изучать интересующие его предметы самостоятельно, уделяя особое внимание физике и информатике.

Знакомство Ли с компьютерами началось благодаря книге, которую младшая сестра принесла домой из школы. Эта книга поразила его настолько, что он перечитывал еt множество раз, ожидая каждого нового учебного года, чтобы узнать, какая компьютерная литература появится следующей. В 25 лет он начал изучать программирование на интернет-форумах, продолжая развиваться, несмотря на ограниченные физические возможности.

Со временем болезнь прогрессировала. Сначала Ли перестал ходить, затем утратил способность самостоятельно себя обслуживать. Постепенно появились трудности с приемом пищи и дыханием, и в последние годы он мог двигать лишь одним пальцем руки и одним пальцем ноги. В 2020 году Ли впал в кому, ему сделали трахеотомию, и врачи сообщили семье, что надежды на выздоровление крайне малы. Этот период он позже называл самым тяжелым в своей жизни.

В начале 2021 года Ли заинтересовался беспочвенным земледелием и решил применить накопленные знания на практике. Он задумал создать систему умного управления фермой. Несмотря на необходимость постоянно находиться на аппарате искусственной вентиляции легких, Ли смог реализовать свою идею: работая с виртуальной клавиатурой, используя лишь один палец руки и один палец ноги, он создал функциональную систему управления.

После развода родителей в 2017 году мать Ли, У Димэй, взяла на себя всю заботу о сыне. Она выполняла физическую часть работы над проектом, следуя его инструкциям. Хотя раньше у нее не было опыта в электронике, со временем она научилась паять платы, прокладывать кабели, собирать цепи и обслуживать оборудование. Под руководством сына она даже собрала дистанционно управляемый беспилотный автомобиль для перевозки грузов по ферме. Ли говорит, что его мать теперь справляется практически с любой задачей: даже если не понимает всех технических деталей, она умеет подключать элементы и правильно настраивать систему.

На данный момент умная ферма Ли работает и приносит прибыль, а сам он основал компанию. По словам мужчины, для него это начало новой главы, к которой он пришел благодаря настойчивости, стремлению к знаниям и поддержке семьи.

