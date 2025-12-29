Размер шрифта
В Верховной раде заявили о повреждении Киевской ГЭС

Депутат Рады Нагорняк сообщил о серьезном повреждении Киевской ГЭС
Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) получила значительные повреждения. Об этом в ходе интервью для телеканала «Киев 24» заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Нагорняк.

«Поражения [Киевской ГЭС] максимальные, которые могут быть», — сказал парламентарий.

В ночь на 27 декабря в столице Украины сработали системы противовоздушной обороны. Позднее в СМИ появилась информация, что в результате взрывов в Киеве могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В частности, местные жители сообщили о прилете по ТЭЦ-5.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, российские военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием по целям на Украине. В том числе они применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В результате треть Киева осталась без теплоснабжения, в левобережной части города произошло отключение света. Также обесточенным оказалось киевское метро.

28 декабря в нескольких районах украинской столицы вновь зафиксировали перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. В непростую ситуацию попали жители Оболонского района и Шулявки, которая относится к Шевченковскому и Соломенскому районам.

Ранее футбольный фанат случайно выдал расположение действующей ТЭЦ в Харькове.

