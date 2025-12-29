В Кремле ответили на вопрос об идее создания свободной экономической зоны в Донбассе

Песков ответил на вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать идею создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Также представителя Кремля попросили оценить возможность совместного с Украиной управления Запорожской атомной электростанцией.

«Нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам», — заявил Песков.

29 декабря президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины по итогам переговоров сторон заявил, что ЗАЭС может быстро возобновить работу. При этом Россия и Украина «работают над тем, чтобы открыть эту станцию», добавил глава Белого дома.

Трамп отметил, что обсуждал эту тему во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

