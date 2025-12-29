Вся Абхазия осталась без электричества

Минэнерго: все районы Абхазии остались без света из-за аварий

Все районы Абхазии остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

«Аварийное отключение на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают ремонтные бригады. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

До этого во Владимирской области произошли отключения электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Технологические сбои были зафиксированы на северо-западе и в центральной части региона.

Из-за суровых погодных условий компания «Владимирэнерго» объявила о режиме повышенной готовности. Для устранения неполадок работали 34 бригады, в состав которых входили 102 специалиста и 39 единиц специальной техники.

Ранее десятки тысяч жителей Пензенской области остались без света из-за непогоды.