В посольстве ответили на вопрос о правилах въезда россиян в Таиланд

В посольстве Таиланда заявили об отсутствии изменений в правилах въезда россиян

Правила въезда для россиян в Таиланд для россиян не менялись. Об этом РИА Новости заявили в диппредставительстве.

«Никаких изменений в правилах въезда российских туристов в Таиланд не было. Туристы, придерживающиеся правил, могут прибывать беспрепятственно», — сообщили в посольстве Таиланда в России.

29 декабря стало известно, что на территорию Таиланда через сухопутную границу из Камбоджи не пустили гражданина России, блогера Павла Викулова. Инцидент произошел на фоне ужесточения властями королевства въездных правил для иностранцев из-за обострения отношений с Камбоджей.

По словам 20-летнего блогера из Санкт-Петербурга, после двух недель пребывания в Камбодже он попытался въехать в Таиланд через лаосский пограничный переход. На тайской стороне его направили на дополнительную проверку. Как утверждает Викулов, сотрудник пограничной службы, увидев российский паспорт, сразу заявил об отказе, а через переводчика объяснили, что для граждан России и Украины теперь возможен только авиационный въезд.

Ранее СМИ сообщали, что как минимум 185 иностранцам было отказано во въезде. Власти Таиланда опасаются, что безвизовый режим могут использовать для вербовки наемников или шпионов среди прибывающих из Восточной Европы и Северной Азии.

