Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

«Да, Буркова экстрадируют в настоящий момент», — сообщил он.

Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по американскому запросу по подозрению в «хакерской деятельности».

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