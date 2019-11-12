Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
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Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
«Да, Буркова экстрадируют в настоящий момент», — сообщил он.
Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по американскому запросу по подозрению в «хакерской деятельности».
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