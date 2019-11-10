Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом в Египте
Авиакомпания SkyUp в своем Twitter опубликовала видео с загоревшимся украинским самолетом в египетском Шарм-эш-Шейхе, прилетевшим из Запорожья.
Как известно, лайнер загорелся сразу после посадки.
«При заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро потушили сотрудники аэропорта», — прокомментировали происшествие в авиакомпании.
Всего на борту было 189 пассажиров и 7 членов экипажа.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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