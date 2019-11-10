Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом в Египте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/139/12615139/Depositphotos_239993008_xl-2015-pic905-895x505-1361.jpg">

Авиакомпания SkyUp в своем Twitter опубликовала видео с загоревшимся украинским самолетом в египетском Шарм-эш-Шейхе, прилетевшим из Запорожья.

Как известно, лайнер загорелся сразу после посадки.

«При заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро потушили сотрудники аэропорта», — прокомментировали происшествие в авиакомпании.

Всего на борту было 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе