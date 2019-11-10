Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Уточняется, что 49-летнюю мать убитой девушки встретили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу. Они обеспечили женщине место проживания и транспорт. Также рядом с ней в настоящее время находится психолог полицейского ГУ.

Галина Ещенко служит в полиции Калининского района Краснодарского края с 2005 года. До этого имела опыт работы школьным учителем и психологом. Год назад была назначена на должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии

— Задержанного преподавателя СПбГУ проверят на причастность к избиению другой студентки

— Во время поисков жертвы преподавателя СПБГУ в Мойке нашли скелет человека