Японский маньяк-поджигатель признал вину в пожаре на анимэ-студии

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Последствия поджога в здании мультипликационной студии Kyoto Animation Co. в японском Киото, 18 июля... Последствия поджога в здании мультипликационной студии Kyoto Animation Co. в японском Киото, 18 июля...
Последствия поджога в здании мультипликационной студии Kyoto Animation Co. в японском Киото, 18 июля...
Kyodo/Reuters

Житель Японии 41-летний Синдзи Аоба, который был арестован в качестве подозреваемого в совершении поджога анимэ-студии Kyoto Animation, признал свою вину. Об этом сообщает Кyodo.

Отмечается, что мужчина признал свою вину и добавил, что его целью были сотрудники студии.

В результате пожара, который произошел 18 июля, погибли 36 человек. Аоба пришел в здании студии с двумя канистрами бензина и устроил поджог.

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