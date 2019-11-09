Митинги сторонников независимости Каталонии охватили Испанию накануне выборов

Сторонники независимости Каталонии вышли на митинги перед всеобщими выборами, которые пройдут 10 ноября в Испании, сообщает ТАСС.

Акции и шествия сторонников независимости организовывают движения, выступающие за выход Каталонии из состава страны. Представители организации «Демократическое цунами» заявили о своем участии в подготовке более чем 300 акций в разных населенных пунктах Каталонии. Ожидается, что выступления продолжатся также с 11 по 13 ноября.

Власти Испании в преддверии предстоящих выборов усилили присутствие полиции в регионе.

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