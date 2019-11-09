Фото с резиновой уткой на фоне концлагеря Освенцим вызвало возмущение в сети
Блогер-путешественник извинился после блокирования его аккаунта в Instagram за то, что он выложил фото, где держит в руке резиновую утку на фоне ворот в бывший концлагерь Освенцим. Об этом сообщает Fox News.
Блогер, о котором идет речь, приобрел популярность среди Instagram благодаря публикациям с резиновой желтой уткой, которую он фотографировал на фоне знаменитых исторических мест, таких как Букингемский дворец или Колизей.
Как стало известно, 6 ноября блогер разместил аналогичное изображение на дороге, ведущей к воротам печально известного концентрационного лагеря на юге Польши.
Пользователи соцсети назвали пост «неуважительным» и «оскорбительным».
Кто-то добавил, что нельзя быть настолько невежественным, чтобы делать и выкладывать такое фото, учитывая историю и человеческие страдания, которые там происходили.
Блогер в свою очередь удалил фото из своего профиля и извинился за данную публикацию.
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