Экс-мэр Истры скрылся от следствия после ареста

Бывший мэр Истры Андрей Вихарев сбежал от следствия по делу о мошенничестве и легализации денежных средств, которые были приобретены после совершения преступления. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации Подмосковья.

До этого он был 7 ноября задержан по подозрению в совершении должностных преступлений.

Как стало известно, Вихарев имел подписку о невыезде.

Отмечается, что в данный момент он находится в федеральном розыске.

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