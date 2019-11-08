Бывшего чиновника Минкультуры РФ освободили под залог в €25 тысяч в Австрии

Венский земельный суд решил освободить под залог бывшего главу департамента Минкультуры Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Мазо сможет выйти на свободу под залог в €25 тыс.

Также известно, что в настоящее время средства уже были внесены и Мазо освободили. Однако бывшему российскому чиновнику строго запретили покидать Австрию.

«Он должен... быть доступным для суда», — сказали в суде.

Мазо обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, однако, по данным следствия, он скрылся за границей. Его объявили в России в международный розыск. Также российская сторона заочно предъявила Мазо обвинение в мошенничестве. Бывшему чиновнику, ранее судимому по «делу реставраторов», грозит на родине до 10 лет лишения свободы.

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