Пассажир умер в летящем из Москвы в Фергану самолете

Гражданин Узбекистана скончался на борту летящего из Москвы в Фергану самолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя прокуратуры.

Как отмечается, 53-летний мужчина умер в полете от инфаркта. По некоторым данным, когда пилоты экстренно посадили самолет в Самаре, мужчина был уже мертв.

Считается, что мужчине стало плохо во время полета. В Узбекистане, куда летел самолет», ждала карета «скорой помощи».

«Медики поставили предварительную причину смерти - «инфаркт с оттеком в легкие», — добавили в прокуратуре.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Летевший из Лондона в Таиланд самолет экстренно сел в Москве

— Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва

— Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом