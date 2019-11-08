В Приморье 19 белух выпущены на свободу из «китовой тюрьмы»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12428161/RIAN_5798444.HR-pic905-895x505-69278.jpg">

В бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье специалисты выпустили на свободу 19 белух из «китовой тюрьмы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского института океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова.

Как отмечается, на троих белух установили спутниковые метки, благодаря которым в дальнейшем будут следить за месторождением животных.

Также в пятницу, 5 ноября, специалисты погрузили на научное судно «Зодиак» партию из 13 белух.

По словам Смородова, оставшихся 18 белух выпустят в море на судне «Профессор Кагановский», когда оно вернется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Всех белух из бухты Средняя планируют освободить 5 ноября

— Начато освобождение белух из «китовой тюрьмы»

— Минприроды назвало сроки освобождения белух из «китовой тюрьмы»