В Приморье 19 белух выпущены на свободу из «китовой тюрьмы»
В бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье специалисты выпустили на свободу 19 белух из «китовой тюрьмы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского института океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова.
Как отмечается, на троих белух установили спутниковые метки, благодаря которым в дальнейшем будут следить за месторождением животных.
Также в пятницу, 5 ноября, специалисты погрузили на научное судно «Зодиак» партию из 13 белух.
По словам Смородова, оставшихся 18 белух выпустят в море на судне «Профессор Кагановский», когда оно вернется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Всех белух из бухты Средняя планируют освободить 5 ноября
— Начато освобождение белух из «китовой тюрьмы»
— Минприроды назвало сроки освобождения белух из «китовой тюрьмы»