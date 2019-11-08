Родственники раненых Шамсутдиновым солдат не верят в угрозу изнасилования

Родственники раненных во время перестрелки солдат в военной части в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, не верят, что инициатору трагедии Рамилю Шамсутдинову угрожали изнасилованием. Об этом сообщат издание «Подъем».

По словам отца одного из пострадавших Владислава Шпака, в военной части, где служил его сын, не наблюдалось дедовщины.

«Дедовщины не было. Навряд ли унижали. У парня, видимо, крышу сорвало», — заявил Шпак.

Тетя Евгения Графова рассказала, что при разговоре с родителями юноша ни разу не пожаловался на условия в части.

«Он человек спокойный, но всегда умел постоять за себя. Очень ждем, когда он придет в себя», — пояснила женщина.

Ранее Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых сослуживцев и ранил еще двоих, заявил, что совершил преступление из-за того, что офицеры намеревались его изнасиловать.

В настоящее время раненые Владислав Шпак и Евгений Графов находятся в госпитале им. Бурденко в Москве. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

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