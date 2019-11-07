Мужчину отказались пустить в самолет из-за толстого кота

Московский аэропорт Шереметьево отказался пустить пассажира Михаила Галина, который собирался полететь из Риги во Владивосток через Москву с толстым котом. Об этом мужчина рассказал в Facebook.

По его словам, ему удалось пройти досмотр латвийского аэропорта, где его кота даже не взвесили. Однако в столичном Шереметьево сотрудник компании взвесил его багаж с котом и оказалось, что питомец весит около 10 кг. Согласно правилам авиакомпании, в пассажирском салоне самолета могут лететь животные, весом менее 8 кг. Тогда мужчине посоветовали сдать кота в багаж, но не отказался.

После этого Галин купил билет на следующий день и пришел с другим котом на взвешивание, чтобы оформить перелет своего кота. Другой кот подошел по предписанным нормам.

«Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно», — написал Галин.

После этого мужчина и его кот смогли улететь. Сидя в пассажирском кресле, ему захотелось подозвать стюарта и процитировать классическое: «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим», добавил мужчина.

«Добрались без приключений», — заключил мужчина.