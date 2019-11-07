Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерена.
Однако Цемах планирует дать показания в Донбассе, если ему обеспечат его права. В частности, он хочет защитить свое имя и репутацию.
«Естественно, допрос может проходить только у него на родине», — добавил Кучерена.
Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны бы Цемах.
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