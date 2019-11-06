Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье
В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает «Лента.ру».
Расстрелявший в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов ранее объяснил свои действия угрозой изнасилования.
В ведомстве заявили, что угрозы насилия в части не было.
«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью», — добавили в ведомстве.
В Минобороны также назвали подобные данные попыткой исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии.
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