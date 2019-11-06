В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина

В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена Глазкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, в настоящее время Глазкова находится в международном розыске, ей удалось скрыться.

По данным Следственного комитета России, банда занималась хищением средств, полученных от реализации жилья в элитных новостройках Москвы.

Известно, что жертвами злоумышленников стали по меньше мере два человека, один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин

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