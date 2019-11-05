Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, передает РИА «Новости».

Данной инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.

Как отмечается, полномочия по организации вытрезвителей и организации помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения предлагается закрепить за органами госвласти субъектов страны и органами местного самоуправления.

С 2011 года в России вытрезвителей не существует.

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