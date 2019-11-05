СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным СК, 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение по ст. «убийство малолетнего».

Отмечается, что охранник не выходя из своей комнаты, открыл нападавшему входную дверь, приняв за родителя. Мужчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню, где был тихий час. Воспитательница попыталась преградить ему путь, но мужчина оттолкнул ее. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня привела охранника, сотрудник по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако мужчина уже в тот момоент причинил смертельное ранение ребенку.

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