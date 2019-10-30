Генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило работу

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Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановило работу, начиная с 30 октября «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, временное закрытие израильского диппредставительства связано с решением министерства финансов страны об изменении договоренности и процедуры финансирования.

«Мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство», — говорится в сообщении.

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге занимается в том числе регистрацией израильских граждан за границей, вопросами репатриации, оказывает ряд нотариальных услуг.

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