Генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило работу
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановило работу, начиная с 30 октября «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, временное закрытие израильского диппредставительства связано с решением министерства финансов страны об изменении договоренности и процедуры финансирования.
«Мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство», — говорится в сообщении.
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге занимается в том числе регистрацией израильских граждан за границей, вопросами репатриации, оказывает ряд нотариальных услуг.
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