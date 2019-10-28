США отказали России в передаче летчика Ярошенко

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Американские власти отказались передать России осужденного Константина Ярошенко, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.

Ярошенко отбывает заключение в тюрьме «Данбери» в Коннектикуте.

Сам Ярошенко отметил, что не верит в такое решение, так как возвращение в Москву Марии Бутиной, также отбывавшей заключение в тюрьме в США, вселило в него надежду.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков.

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