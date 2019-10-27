ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов в Подмосковье

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Подмосковье студента Бориса Банина, который готовил убийство учеников и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Об этом сообщает РБК ,ссылаясь на источники в ГУ МВД по Московской области и в Центральном аппарате МВД.

Согласно поступившей информации, работники ведомств при задержании нашли у него пистолет.

Как стало известно, Банин является учеником техникума с октября 2018 года.

Отмечается, что он не раз конфликтовал с соседями по общежитию, другими учениками, а также преподавателями, что побудило его начать планировать их убийство.

Как сообщается, после этого Банин занялся поисками огнестрельного оружия и взрывчатки.

Против задержанного уже завели уголовное дело по статьям УК России «Приготовление к преступлению» и «Убийство двух и более лиц».