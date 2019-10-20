Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Врачи Красноярской краевой больницы рассказали о состоянии здоровья пострадавших при прорыве дамбы в Курганинском районе. Об этом сообщает ТАСС.

Один пострадавший, которого госпитализировали в Красноярск, находится в тяжелом состоянии, однако угрозы для его жизни нет. Еще три человека находятся в состоянии средней тяжести.

Еще у одного пациента перелом руки, который он заработал, вытаскивая из воды другого потерпевшего.

«Одного из пострадавших тащило по дну и било бревнами, и ему требуется дополнительное наблюдение», — сообщили в медучреждении, добавив, что при таких травмах через несколько дней могут возникнуть осложнения.

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