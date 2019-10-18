СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово

Следственный комитет намерен добиваться ареста двух задержанных высокопоставленных сотрудников московского ОВД Дорогомилово, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

18 октября стало известно о задержании начальника полиции района Дорогомилово. Двое высокопоставленных офицеров были задержаны при получении от гражданина 3,5 млн рублей.

Источник отметил, что уголовное дело принято к производству следственными органами ГСУ СК по Москве.

Следователи 19 октября обратятся в суд с ходатайством о заключении под стражу начальника полиции, а также его заместителю — начальнику отдела уголовного розыска, отметил источник.