ФСБ предотвратила 39 терактов в России

В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора спецслужбы Александра Бортникова.

Как отмечается, теракты были на стадии подготовки.

Также в текущем году были ликвидированы 32 террориста, пересечена деятельность 49 ячеек.

В общей сложности задержаны 679 человек, имеющих отношение к террористической деятельности. Еще 22 отказались от преступных действий.

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