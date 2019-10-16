ФСБ предотвратила 39 терактов в России
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В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора спецслужбы Александра Бортникова.
Как отмечается, теракты были на стадии подготовки.
Также в текущем году были ликвидированы 32 террориста, пересечена деятельность 49 ячеек.
В общей сложности задержаны 679 человек, имеющих отношение к террористической деятельности. Еще 22 отказались от преступных действий.
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