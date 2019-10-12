В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за тайфуна

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Toru Hanai/AP

В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном «Хигибис» ливней в семи префектурах, передает NHK.

Предупреждение касается префектур Токио, Нагано, Канагава, Сайтама, Гумма, Яманаси и Сидзуока.

По последним данным, в префектуре Тиба один человек погиб и пятеро получили травмы в результате тайфуна «Хагибис».

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