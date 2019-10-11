Видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове опубликовал СК
Следственный комитет опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Задержанный мужчина заявляет, что имя убитой школьницы узнал только из полицейской ориентировки.
Также на вопрос, признает ли он вину в преступлении, он отвечает положительно.
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