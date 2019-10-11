Видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове опубликовал СК

<img src="//img.gazeta.ru/files3/690/12749690/TASS_36098900-pic905-895x505-94898.jpg">

Следственный комитет опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержанный мужчина заявляет, что имя убитой школьницы узнал только из полицейской ориентировки.

Также на вопрос, признает ли он вину в преступлении, он отвечает положительно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Для расследования убийства девочки в Саратов едут следователи из Москвы —Саратовцы пытались совершить самосуд над убийцей девочки, выяснили СМИ