Видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове опубликовал СК

Следственный комитет опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержанный мужчина заявляет, что имя убитой школьницы узнал только из полицейской ориентировки.

Также на вопрос, признает ли он вину в преступлении, он отвечает положительно.

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