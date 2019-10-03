МС-21 экстренно садится из-за неисправности при тестовом полете

Самолет МС-21 готовится к экстренной посадке из-за неисправности, возникшей при тестовом полете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Испытательный полет проходил в подмосковном Жуковском.

Отмечается, что у самолета не убрались стойки шасси.

В настоящее время самолет кружит в воздухе и готовится к приземлению. На его борту находится экипаж из трех летчиков-испытателей.

Ранее российский самолет МС-21 впервые совершил международный перелет в Стамбул.