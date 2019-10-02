Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА «Новости».
В результате обстрела на одной из шхун произошел пожар, пострадали пять северокорейцев.
Как сообщили в ФСБ, это произошло в ходе задержания четвертой «партии» из 64 северокорейских браконьеров.
Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что всего обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 килограммов краба, три акулы.
Ранее сообщалось, что пограничники в Японском море задержали 87 граждан КНДР.