Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

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Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА «Новости».

В результате обстрела на одной из шхун произошел пожар, пострадали пять северокорейцев.

Как сообщили в ФСБ, это произошло в ходе задержания четвертой «партии» из 64 северокорейских браконьеров.

Нарушители доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что всего обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 килограммов краба, три акулы.

Ранее сообщалось, что пограничники в Японском море задержали 87 граждан КНДР.